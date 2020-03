Presidente moçambicano nomeia secretário-geral do Conselho de Defesa e Segurança O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, nomeou hoje Basílio Monteiro para o cargo de secretário-geral do Conselho Nacional de Defesa e Segurança (CNDS), divulgou a Presidência em comunicado. internacional Lusa internacional/presidente-mocambicano-nomeia-secretario_5e74e54095e8c81945159001





No primeiro mandato de Filipe Nyusi, Basílio Monteiro desempenhou as funções de ministro do Interior, entre 2015 e 2019.

Na quinta-feira, Filipe Nyusi nomeou João Muhlanga e Mariano Matsinha, veteranos da luta de libertação do país e históricos na Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), como membros do CNDS.

À luz de uma revisão legislativa no ano passado, o CNCS, presidido pelo chefe de Estado, deixou de ser um órgão de consulta exclusiva do Presidente, passando também a estar disponível para outras entidades estatais.

A alteração legal prevê que mais entidades do Estado passem a consultar o CNCS em matérias de defesa e segurança para poderem reagir a ameaças ou tomar decisões no âmbito das suas competências.

Ao abrigo das alterações aprovadas pelo parlamento, aquele órgão consultivo vai integrar igualmente o ministério que superintende a área do Mar, Águas Interiores e Pescas, além dos ministros das áreas de Defesa e Segurança, que já eram parte da entidade.

