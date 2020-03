Presidente moçambicano nomeia secretário-geral do Conselho de Defesa e Segurança O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, nomeou hoje Basílio Monteiro para o cargo de secretário-geral do Conselho Nacional de Defesa e Segurança (CNDS), divulgou a Presidência em comunicado. internacional Lusa internacional/presidente-mocambicano-nomeia-secretario_5e74e19bfed2021973ae6d78





No primeiro mandato de Filipe Nyusi, Basílio Monteiro desempenhou as funções de ministro do Interior, entre 2015 e 2019.

Na quinta-feira, Filipe Nyusi nomeou João Muhlanga e Mariano Matsinha, veteranos da luta de libertação do país e históricos na Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), como membros do CNDS.