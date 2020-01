Presidente moçambicano avisa novo Governo que não vai aceitar "desculpas" O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, advertiu hoje os membros do novo Governo que não vai aceitar "desculpas" em caso de falhanço, apelando aos ministros para se focarem nos resultados que permitam a melhoria da vida do povo. internacional Lusa internacional/presidente-mocambicano-avisa-novo-governo-que_5e2351c59057451c02fa209e





"Doravante, não poderá existir a desculpa de que sou novo ou nova na função, pois as instituições que passam a dirigir sempre existiram e possuem instrumentos que delimitam as suas atribuições e competências", afirmou Filipe Nyusi, falando após empossar os novos membros do executivo.

O chefe de Estado moçambicano assegurou que optou por um elenco pragmático, visando o alcance de resultados com impacto na melhoria das condições de vida da população moçambicana.