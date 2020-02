Presidente francês visita Angola em maio e vai passar pelo Malanje O Presidente francês visita Angola no final de maio para aprofundar a cooperação entre os dois países nas áreas da agricultura e formação de quadros, segundo o embaixador de França em Angola, Sylvain Itté, citado pela imprensa angolana. internacional Lusa internacional/presidente-frances-visita-angola-em-maio-e_5e4534303555ec1271451f20





O Presidente da República angolano, João Lourenço, recebeu na quarta-feira Franck Paris, o representante para África do Presidente francês, Emmanuel Macron.

No final da audiência, o embaixador francês, que acompanhou Franck Paris ao Palácio da Cidade Alta, disse que o encontro visou a preparação da visita do Presidente Macron, que terá lugar em finais de maio.

"A visita está a ser aguardada com muita expetativa, tanto do lado angolano, quanto do lado francês", afirmou Sylvain Itté, citado pelo Jornal de Angola.

Mácron vai visitar Luanda e deverá passar também pelo Malanje, onde vai proceder à inauguração do Instituto Superior de Técnicas Agroalimentares, o único no país, que deverá promover a investigação e transformação de alimentos.

Além do Instituto Superior de Técnicas Agroalimentares de Malanje, a província conta com a escola Eiffel, uma das quatro instituições viradas para a formação de técnicos para a agricultura, financiadas pela petrolífera francesa Total.

É também nesta província que fica situada a fazenda agrícola do Grupo Castle, produtora da cerveja Cuca, com um investimento de 40 milhões de dólares (36,7 milhões de euros) para a produção de milho destinado ao fabrico de cerveja.

Em Luanda, as duas delegações devem assinar acordos para o aprofundamento das relações de cooperação, nomeadamente em termos da formação dos jovens angolanos em áreas como a agricultura, adiantou Sylvain Itté.

Angola e França assinaram, em maio de 2018, em Paris, quatro acordos de cooperação estratégica, no quadro da visita oficial de João Lourenço, a convite de Macron.

RCR // VM

Lusa/Fim