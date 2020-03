Presidente do Zimbabué na Namíbia apesar de proibição de viagens

O Presidente zimbabueano, Emmerson Mnangagwa, assistiu hoje em Windhoek à cerimónia da tomada de posse do seu homólogo namibiano, Hage Geingob, apesar da interdição imposta ao seuGgoverno de sair do país para evitar o contágio do novo coronavírus.

