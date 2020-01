Presidente do Conselho Europeu acolhe cessar-fogo "com satisfação" O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje após uma reunião em Istambul com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, acolher "com satisfação" o esperado cessar-fogo acordado entre Moscovo e Anacara para começar à meia-noite na Líbia. internacional Lusa internacional/presidente-do-conselho-europeu-acolhe-cessar-_5e1a091519454c1c0d3171f5





"O presidente Michel saudou a linguagem construtiva da declaração conjunta do presidente Erdogan [Turquia] e do presidente [da Rússia, Vladimir] Putin sobre um cessar-fogo. São necessárias soluções políticas negociadas", divulgou a União Europeia (UE), em comunicado, após a reunião.

De acordo com a agência EFE, durante a reunião Erdogan e Michel discutiram como a Turquia e a UE podem "trabalhar juntas para reduzir a tensão na região e na Líbia".

A UE tem manifestado preocupação com a escalada militar na Líbia, onde as tropas turcas chegaram nos últimos dias.

A Turquia apoia o governo líbio, apoiado pela ONU em Trípoli de Fayez al Serraj, cercado pelas milícias do marechal rebelde Jalifa Hafter, que controla grande parte do país, alegamente com a ajuda de mercenários russos.

Charles Michel abordou ainda a mais recente incursão militar turca de Erdogan no nordeste da Síria, contra milícias curdas, e insistiu que a Turquia deveria "cumprir o direito internacional".

Esta é a primeira reunião entre Michel e Erdogan desde que o Presidente do Conselho Europeu assumiu o cargo no outono passado.

