Presidente brasileiro no hospital após queda na residência oficial

O Presidente do Brasil deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília na segunda-feira à noite (hoje em Lisboa), após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado.

internacional

Lusa

