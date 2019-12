Presidente angolano em gozo de férias no interior do país O chefe de Estado angolano, João Lourenço, deslocou-se para o interior do país em gozo de férias, por alguns dias, informa hoje uma nota da Casa Civil do Presidente da República. internacional Lusa internacional/presidente-angolano-em-gozo-de-ferias-no_5e0b3958d1023a1c08cc6fc0





A nota não precisa o local, referindo apenas que "o descanso do chefe de Estado será no interior do país, em companhia da família".

NME // SR