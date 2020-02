PR timorense avisa que eleições antecipadas são último recurso para pôr fim à crise O Presidente da República timorense considerou hoje que eleições antecipadas são o "ultimo recurso" para resolver a crise no país, apelando aos partidos com assento parlamentar que encontrem uma solução. internacional Lusa internacional/pr-timorense-avisa-que-eleicoes-antecipadas_5e414715ee210512b2cc6eda





Em declarações aos jornalistas no palácio presidencial, Francisco Guterres Lu-Olo disse também que o atual primeiro-ministro, Taur Matan-Ruak, se mantém na plenitude das suas funções até que a solução seja encontrada para a crise, provocada pelo chumbo do Orçamento Geral do Estado.

Lu-olo falava depois de uma reunião de mais de seis horas, que convocou, com os lideres históricos nacionais e onde se destacou a ausência do ex-presidente Xana Gusmão.

Xanana Gusmão tinha defendido numa entrevista no fim de semana que a solução mais "justa e democrata" para a crise era a realização de eleições antecipadas.

Francisco Guterres Lu-Olo convocou os principais líderes do país para um encontro no Palácio Presidencial em Díli, entre eles e além de Xanana Gusmão, o ex-Presidente José Ramos-Horta, o ex-chefe de Estado e atual primeiro-ministro Taur Matan Ruak, o ex-chefe do executivo Mari Alkatiri e o comandante das forças de defesa, Lere Anan Timur.

Em cima da mesa está um complexo xadrez político que atingiu um dos momentos mais tensos com o chumbo em janeiro da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, em virtude dos votos contra e abstenção do partido de Xanana Gusmão, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), maior força da coligação do Governo.

Uma situação que ocorreu depois de dois anos de polarização política e de intransigência de posições que acabaram por condicionar a governação.

ASP // SB

Lusa/Fim