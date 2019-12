PR moçambicano reitera compromisso com diálogo apesar de violência armada no centro do país O Presidente moçambicano reiterou hoje o seu compromisso com o diálogo com a Renamo no processo de paz, apesar de alertar para o ressurgimento da violência armada atribuída a guerrilheiros do principal partido de oposição no centro do país. internacional Lusa internacional/pr-mocambicano-reitera-compromisso-com_5dfa5900f82d7c79827309e2





"Embora com evidências de ressurgimento da violência, temos prosseguido com o diálogo constante com a liderança da Renamo", disse Filipe Nyusi, falando durante uma cerimónia de receção dos moçambicanos na diáspora no Palácio da Ponta Vermelho, em Maputo.

Filipe Nyusi disse que o executivo moçambicano continua empenhado em garantir o desarmamento do braço armado do principal partido de oposição, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), no âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação assinado entre as partes em agosto deste ano.