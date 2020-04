PR moçambicano promete levar autores de incursões em Cabo Delgado à justiça O Presidente da República moçambicano, Filipe Nyusi, condenou hoje os ataques armados em Cabo Delgado, no Norte de Moçambique, prometendo levar os autores das incursões à barra da justiça. internacional Lusa internacional/pr-mocambicano-promete-levar-autores-de_5e94b8a9864b8531bec67f53





"O Governo condena veemente os hediondos e violentos ataques e continuará a perseguir todos os assassinos, levando-os, como está a acontecer, à barra da justiça", declarou Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falava durante a cerimónia de tomada de posse da nova presidente do Tribunal Administrativo, Lúcia do Amaral, e do vice-presidente do Tribunal Supremo, João Beirão.