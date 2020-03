PR moçambicano declara estado de emergência com limitações à circulação O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, declarou hoje o estado de emergência no país durante o mês de abril, impondo limitações na circulação interna e nas entradas pelas fronteiras, entre outras medidas de prevenção da pandemia provocada pelo novo coronavírus. internacional Lusa internacional/pr-mocambicano-declara-estado-de-emergencia_5e82499179a1b71956bc7778





O chefe de Estado elencou numa comunicação à nação as medidas a aplicar, entre elas, "limitar a circulação interna de pessoas em qualquer parte do território nacional".

"Eu disse limitar", frisou, sublinhando mais tarde que as medidas se situam num "nível 3" de restrições, abaixo do "nível 4" já em vigor noutros países, como por exemplo, o recolher obrigatório em curso desde sexta-feira na África do Sul.