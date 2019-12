PR manifesta abertura para dialogar com grupos armados

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, manifestou-se disponível para dialogar com os grupos armados que têm protagonizado ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país.

