PR de Cabo Verde promete trabalhar com Sissoco Embaló para aprofundar relações O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, felicitou hoje Umaro Sissoco Embaló pela vitória nas presidenciais na Guiné-Bissau e prometeu trabalhar junto com o novo chefe de Estado para aprofundar as relações bilaterais e na CPLP. internacional Lusa internacional/pr-de-cabo-verde-promete-trabalhar-com_5e0f083e9057451c02f2e6c9





"Conversei telefonicamente com o recém-eleito Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, de acordo com os dados oficialmente divulgados pela CNE guineense. Felicitei-o pela sua vitória eleitoral e disponibilizei-me para trabalharmos juntos em prol do aprofundamento das relações entre os dois países, nos planos bilateral e da CPLP, nomeadamente", escreveu Jorge Carlos Fonseca, na sua página pessoal no Facebook.

O chefe de Estado de Cabo Verde, país que exerce atualmente a presidência rotativa da Comunidade da Países Africanos de Língua Portuguesa (CPLP), disse ainda que vai enviar uma mensagem escrita de felicitações a Umaro Sissoco Embaló.

A segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau foi realizada no domingo, e os resultados provisórios deram a vitória a Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), com 53,55% dos votos.

O candidato derrotado, Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC), força política que controla o Governo do país, obteve 46,45% dos votos.

RIPE // SB

Lusa/Fim