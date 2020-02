PR de Cabo Verde no Maio para analisar estado social e económico da ilha O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, inicia hoje uma visita oficial de quatro dias à ilha do Maio, com passagem pela obras de modernização do Porto Inglês, a cargo da construtora portuguesa Teixeira Duarte, anunciou a presidência. internacional Lusa internacional/pr-de-cabo-verde-no-maio-para-analisar-estado_5e453b98f000f412c3b12fc9





Segundo a mesma fonte, a visita, que decorre até 16 de fevereiro, Jorge Carlos Fonseca vai reunir-se com o executivo da Câmara Municipal do Maio para analisar "o estado social e económico da ilha", e visitará "todas as 13 localidades da ilha".

A ilha do Maio conta com cerca de 7.000 habitantes, sendo a terceira menos populosa do arquipélago e emblemática pela atividade de extração de sal desde o século XVII.