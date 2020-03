PR de Cabo Verde declara estado de emergência pela primeira vez na história do país

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, declarou hoje a situação de emergência no país por 20 dias, uma medida tomada pela primeira vez na história do país para intensificar o combate ao novo coronavírus no país.

