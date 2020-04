PR de Cabo Verde avalia cenários do estado de emergência O Presidente de Cabo Verde afirmou hoje que está a manter contactos para decidir sobre a situação de estado de emergência, que além do fim em 17 de abril ou da prorrogação, pode passar por alterar os seus contornos. internacional Lusa internacional/pr-de-cabo-verde-avalia-cenarios-do-estado-de_5e8f013054821b1985baf7ad





Numa mensagem divulgada hoje pelo chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca refere que conversou nos últimos dias com empresários de São Vicente e da Boa Vista, duas ilhas com casos de covid-19 no arquipélago. Explica que abordou "a situação vivida e como veem as medidas em execução e o futuro imediato", referindo-se ao "estado de emergência - seu fim, sua prorrogação ou a alteração de seus contornos e balizas".

Ainda assim, Jorge Caros Fonseca, que decretou o estado de emergência desde 29 de março, após aprovação pelo parlamento, insistiu no alerta: "Não se pretenda solicitar ou exigir, em estado de exceção, a perfeição que não existia nem poderia existir na normalidade constitucional".