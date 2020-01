Portugal vai financiar reabilitação de residência estudantil em Cabo Verde Portugal vai financiar em cerca de 360 mil euros a reabilitação de uma residência para formandos e formadores em Santa Cruz, interior da ilha cabo-verdiana de Santiago, anunciou hoje o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia. internacional Lusa internacional/portugal-vai-financiar-reabilitacao-de_5e15c529d1023a1c08d01432





O também ministro das Finanças de Cabo Verde fez o anúncio um dia após os dois governos terem homologado o protocolo para a concessão do financiamento das obras de reabilitação do edifício da residência de formadores e formandos de Pedra Badejo, em Santa Cruz, na ilha de Santiago.

As obras de reabilitação da residência estão orçadas em 430 mil euros e o protocolo de financiamento foi assinado em novembro do ano passado, entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional de Portugal e o Instituto do Emprego e Formação Profissional de Cabo Verde.