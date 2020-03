Portugal e outros Estados-membros tiram lições de situação em Itália Portugal e os outros Estados-membros da UE tiraram hoje lições da "experiência de gestão da crise" do novo coronavírus em Itália, país mais afetado no espaço comunitário, disse o chefe da diplomacia portuguesa. internacional Lusa internacional/portugal-e-outros-estados-membros-tiram_5e6247d523994a197a1b13d3





Numa altura em que já existem cerca de 5.400 casos de Covid-19 na UE, dos quais 3.858 registados em Itália, o surto foi abordado no Conselho de Negócios Estrangeiros que decorreu na capital croata, em Zagreb, indicou à agência Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"O ministro italiano deu-nos uma informação muito precisa sobre o esforço que Itália está a fazer para conter o vírus, sobre a dimensão da situação em Itália e também sobre as lições que a experiência de gestão da crise em Itália podem trazer para os restantes Estados-membros", precisou o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

"Praticamente todos os nós estamos hoje confrontados com essa epidemia e todos nós devemos aprender uns com os outros na gestão dessa epidemia", sustentou.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 3.450 mortos em todo o mundo, tendo infetado mais de 98 mil pessoas em pelo menos 86 países, incluindo nove em Portugal.

Em Itália, o Estado-membro da UE mais afetado, verificaram-se já 148 mortes, de acordo com dados divulgados hoje pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

Questionado pela Lusa se os ministros dos Negócios Estrangeiros adotaram alguns cuidados especiais devido ao Covid-19, Augusto Santos Silva notou que os chefes da diplomacia europeia optaram pela "sensatez".

"Temos as nossas autoridades de saúde a fazer recomendações, nós próprios fazemos recomendações aos nossos concidadãos e, portanto, o que eu digo é sempre a mesma coisa: eu cumpro as recomendações que eu próprio faço", referiu.

Sobre as recomendações da tutela aos portugueses fora do país, Augusto Santos Silva recordou que o Governo "recomenda vivamente" que "não se façam visitas de estudo ou excursões de crianças e jovens para Itália, seguindo a recomendação das próprias entidades italianas, e que quem se esteja a deslocar para ou em Itália siga, escrupulosamente, as informações e as orientações das entidades italianas".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros pede, também, "que se evitem deslocações não essenciais que as pessoas queiram fazer", apontou.

O governante adiantou que, para já, o Governo não tem conhecimento de "nenhum outro caso" de portugueses infetados pelo Covid-19 fora do país, além dos dois que foram detetados num cruzeiro no Japão. Destes últimos, um dos homens já teve alta hospitalar e o outro pediu privacidade.

ANE // FPA

Lusa/Fim