Pongo entre os vencedores dos prémios Music Moves Europe da Comissão Europeia A artista portuguesa Pongo é uma das vencedoras dos prémios Music Moves Europe, da Comissão Europeia, que distinguem artistas emergentes que representam "o som europeu de hoje e de amanhã", foi hoje anunciado. internacional Lusa internacional/pongo-entre-os-vencedores-dos-premios-music_5e220b182713b21bf0675f82





O nome dos oito vencedores, escolhidos de entre 16 nomeados de vários países, foi anunciado hoje no festival Eurosonic, que decorre desde quarta-feira em Groningen, nos Países Baixos.

Além de Pongo, que representava Portugal no concurso, o júri escolheu Meduza (Itália), girl in red (Noruega), NAAZ (Países Baixos), Anna Leone (Suécia), Harmed (Hungria), 5K HD (Áustria) e Flohio (Reino Unido).

Cada um dos vencedores irá receber um prémio de dez mil euros para promoção internacional. Além disso, foi ainda atribuído um Prémio do Público, no valor de cinco mil euros, a NAAZ.

Music Moves Europe é a estrutura da Comissão Europeia que congrega iniciativas e ações dedicadas a apoiar o setor da música.

Estavam ainda nomeados este ano: Au/Ra (Alemanha), Beast in Black (Finlândia), Charlotte Adigéry (Bélgica), Fontaines D.C. (Irlanda), Hugo Helming (Dinamarca), Kimberose (França), Perfect Son (Polónia) e Tribade (Espanha).

Pongo colaborou com os Buraka Som Sistema, dando voz ao tema "Kalemba (Wegue Wegue)".

A cantora, que "mistura as suas raízes africanas, langa, zaïco, com EDM, bass music, dancehall e pop melódica, e acrescenta-lhe a sua voz poderosa mas igualmente frágil e sensível, arrastando-nos para o seu universo da dança", editou no ano passado o EP "Baia". Para fevereiro está prevista a edição de um novo EP, intitulado "WUA".

O festival Eurosonic Noorderslag, que decorre até sábado, é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

Este ano, foram quatro os projetos musicais portugueses: Lina_Raül Refree, Miramar, Pongo e Sensible Soccers.

No caso dos Sensible Soccers, a ida ao Eurosonic foi feita a convite da rádio pública Antena 3, uma das parceiras do festival.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial do festival, os Sensible Soccers e a dupla luso-espanhola Lina_Raül Refree atuaram na quinta-feira.

Os concertos de Miramar e Pongo estão marcados para hoje, ambos no Grand Theatre.

JRS // TDI

Lusa/fim