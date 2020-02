Polícia moçambicana pede apoio das comunidades para evitar recrutamento de jovens O comandante-geral da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, pediu o envolvimento das comunidades para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado ataques armados em Cabo Delgado. internacional Lusa internacional/policia-mocambicana-pede-apoio-das_5e5650beab112512a5b6d47a





"Pedimos as comunidades para alertar a juventude para evitar ser recrutada para engrossar as fileiras dos malfeitores", disse Bernardino Rafael, falando num encontro com líderes comunitários na província de Cabo Delgado, citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

O comandante geral da polícia disse que as autoridades intercetaram recentemente cerca de 250 jovens provenientes da província de Nampula e que estavam a caminho de Cabo Delgado para se juntar a grupos armados que têm protagonizado ataques na província.