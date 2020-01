Polícia moçambicana detém seis guerrilheiros da Renamo suspeitos de ataques no Centro A polícia moçambicana anunciou hoje que deteve seis alegados guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, por suspeitas de envolvimento em ataques armados no Centro do país. internacional Lusa internacional/policia-mocambicana-detem-seis-guerrilheiros-_5e15ea227d80d11be4b86e02





O porta-voz do comando provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Sofala, Centro do país, Daniel Macuácua, afirmou que quatro homens foram detidos, na terça-feira, na estação de caminhos de ferro do distrito de Dondo, de um grupo de 12 supostos guerrilheiros da Renamo, e dois foram detidos nas suas residências, no distrito de Gorongosa.

Os restantes sete indivíduos do grupo de 12 guerrilheiros puseram-se em fuga, acrescentou Macuácua.