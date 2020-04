Polícia detém cinco suspeitos de envolvimento em raptos no sul de Moçambique A polícia moçambicana deteve cinco pessoas suspeitas de envolvimento em crimes de rapto nas províncias de Maputo e Inhambane, anunciou hoje fonte oficial. internacional Lusa internacional/policia-detem-cinco-suspeitos-de-envolvimento_5e8e483f23994a197a2bf985





Das cinco pessoas, duas são suspeitas de terem raptado um empresário português em agosto do ano passado em Maputo, disse o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), Leonardo Simbine, em declarações à imprensa num suposto cativeiro desmantelado nos arredores da capital moçambicana.

Os outros três estão indiciados pelo envolvimento no rapto de Chelton Lalgy, filho do dono da empresa de transportes Lalgy, em novembro do ano passado, na cidade de Maputo.