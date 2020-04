PM britânico continua estável e a "responder ao tratamento O chefe do governo britânico, Boris Johnson, está "clinicamente estável e a responder ao tratamento" à infeção de covid-19 na unidade de cuidados intensivos de um hospital londrino, anunciou hoje um porta-voz do governo. internacional Lusa internacional/pm-britanico-continua-estavel-e-a-responder_5e8dcdde8ca77d1967a459c4





"O primeiro-ministro permanece clinicamente estável e está a responder ao tratamento. Ele continua a ser tratado nos cuidados intensivos no hospital St. Thomas. Ele está de bom humor", disse hoje o porta-voz do gabinete de Boris Johnson.

Esta foi a segunda noite que o primeiro-ministro britânico passou nos cuidados intensivos do hospital St. Thomas, em Londres, depois do internamento na segunda-feira à noite devido a um agravamento do estado de saúde.

Na terça-feira, foi anunciado que Boris Johnson, de 55 anos, tinha recebido apoio respiratório "normal" com oxigénio, mas que continuava a respirar sem assistência, não tendo por isso necessitado de ventilação mecânica ou apoio respiratório invasivo.

O porta-voz indicou também que não tinha sido diagnosticada a pneumonia que caracteriza os casos mais graves de pessoas contagiadas com covid-19.

No domingo, 05 de abril, tinha sido comunicada a sua hospitalização "por precaução" para fazer testes por continuar com "sintomas persistentes ao fim de 10 dias".

Boris Johnson foi diagnosticado a 27 de março com covid-19 após apresentar "sintomas ligeiros", mantendo-se a trabalhar em isolamento na residência oficial de Downing Street, com reuniões por videoconferência.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, foi designado para substituí-lo na sua ausência.

De acordo com os dados publicados na terça-feira pelo Ministério da Saúde, o Reino Unido registou até agora 6.159 mortes durante a pandemia covid-19, e o número de pessoas infetadas aumentou para 55.242 casos positivos.

