PJ de Cabo Verde detém casal na Boavista com quase 2,5 quilos de canábis A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde informou hoje que deteve na quinta-feira um casal no porto de Sal Rei, ilha da Boavista, na posse de 2.402 gramas de canábis.





Em comunicado, a polícia científica cabo-verdiana adiantou que a detenção foi feita em flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista, no âmbito da prevenção do tráfico aeroportuária naquela ilha.

O casal, com idade entre os 20 e 30 anos, viajava com a droga acondicionada em 30 pacotes.