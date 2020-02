PGR abdica de recursos para tentar acelerar extradição de ex-ministro A Procuradoria-Geral da República (PGR) moçambicana anunciou hoje que abdicou dos recursos judiciais na África do Sul referentes à extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang para tentar acelerar a decisão final. internacional Lusa internacional/pgr-abdica-de-recursos-para-tentar-acelerar_5e418ad9ee210512b2cc84bb





"A PGR instruiu os advogados para retirarem os dois pedidos pendentes nos tribunais sul-africanos", refere em comunicado a PGR.

O ex-ministro é arguido numa investigação judicial de Moçambique no quadro das dívidas ocultas do país, mas decorre na África do Sul dois pedidos de extradição em paralelo, um de Maputo e outro dos Estados Unidos.