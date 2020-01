Petrolífera chinesa retira funcionários do oeste do Iraque

A imprensa chinesa avançou hoje que a petrolífera estatal China National Petroleum Corporation retirou cerca de 20 funcionários do campo de petróleo Qurna-1, no oeste no Iraque, face às crescentes tensões entre Washington e Teerão.

