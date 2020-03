Pelo menos 60 residentes de Macau registados para regressar de Hubei Pelo menos 60 residentes de Macau e familiares atualmente na cidade chinesa de Wuhan, centro do surto do novo coronavírus, já se registaram para serem regressarem ao território no sábado, foi hoje anunciado. internacional Lusa internacional/pelo-menos-60-residentes-de-macau-registados-_5e5e4bc0df6d101750559853





"Temos 60 pessoas registadas até agora para regressarem no voo" de sábado, todas elas "sem sintomas da doença Covid-19 nos passados 14 dias", disse o diretor dos Serviços de Saúde de Macau, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Estas pessoas "não foram ao hospital, nem estiveram em contacto com casos confirmados", indicou Lei Chin Ion, acrescentando ser possível que o número de residentes em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, para embarcar neste voo fretado pelo Governo de Macau aumente.

O responsável explicou que no voo os residentes terão de usar máscaras e fraldas, sendo que os sete funcionários dos serviços de Macau que vão no voo e os sete tripulantes da Air Macau vão usar todos os equipamentos de proteção. No aeroporto de Macau estará um veículo especial à espera para os levar para as instalações médicas no alto de Coloane para uma quarentena de 14 dias.

"Caso manifestem sintomas à chegada serão levados de imediato para o Centro Hospitalar Conde de São Januário", salientou. Lei Chin Ion estimou que o voo fretado parta de Macau pelas 09:30 (01:30 em Lisboa) e regresse pelas 16:00 (08:00 em Lisboa) de sábado.

No dia seguinte à chegada ao território, serão feitas análises de ácido nucleico a todos, estes exames serão repetidos três vezes", disse o diretor dos Serviços de Saúde, sublinhando que estes são "planos preliminares que podem ser alterados perante a situação real".

Há 28 dias sem casos novos, Macau registou mais uma alta hospitalar, o que significa que nove doentes recuperaram da infeção.

Esta paciente, "uma mulher de 29 anos, residente de Macau, esteve em contacto com o oitavo caso da doença, e em 04 de fevereiro os testes foram positivos para o novo coronavírus", disse o médico Lo Ick Leong do Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Esteve 29 dias internada e teve alta hoje, tendo sido já enviada para isolamento preventivo no alto de Coloane, acrescentou.

A nível mundial, o surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de três mil mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países, incluindo duas em Portugal.

