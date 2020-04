PE fornece refeições a necessitados e pessoal de saúde em Bruxelas O presidente do Parlamento Europeu (PE) anunciou hoje que as cozinhas dos edifícios da instituição irão fornecer mais de mil refeições por dia a distribuir pelos mais necessitados e trabalhadores da saúde que combatem a covid-19 em Bruxelas. internacional Lusa internacional/pe-fornece-refeicoes-a-necessitados-e-pessoal_5e8db26f23994a197a2bba15





Numa mensagem vídeo hoje divulgada, David Sassoli anunciou também que, em coordenação com as autoridades da região Bruxelas-Capital, foi decidido disponibilizar instalações do PE "a pessoas sem-abrigo e aos mais vulneráveis na sociedade, durante esta grave emergência de saúde".

"Queremos estar perto daqueles que sofrem, daqueles que trabalham incansavelmente nos nossos hospitais, da cidade e das pessoas de Bruxelas", salientou o presidente do PE.

Também hoje, as autoridades belgas anunciaram que, pela primeira vez, se registaram mais altas hospitalares (524) do que admissões em hospital (487).

Desde 15 de março, morreram na Bélgica 2.240 pessoas pela covid-19, registando o país um total de 23.403 casos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 80 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

