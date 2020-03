Passageiros de Lisboa chegados a São Tomé levados para quarentena obrigatória Um total de 110 passageiros chegados hoje a São Tomé vindos de Lisboa foram todos conduzidos, para o hotel Miramar, para regime de quarentena obrigatório de 15 dias, como medida de precaução contra o coronavírus, disse fonte governamental. internacional Lusa internacional/passageiros-de-lisboa-chegados-a-sao-tome_5e7602b799a1bc1980073a79





"Tomámos todas as medidas para que eles tenham um período de quarentena normal. O hotel vai estar fechado, isolado com equipa médica durante 24 horas, ainda hoje vão ser testados e vai haver segurança para impedir que entrem e saiam pessoas", disse aos jornalistas o ministro da presidência do Conselho de Ministros e assuntos parlamentares, Wando Castro.

Os passageiros, são-tomenses, na sua maioria, e também portugueses, chegaram ao país no voo da companhia STP Airways e saíram do aeroporto em quatro autocarros escolares, escoltados por batedores da polícia nacional e vigiados por agentes da segurança de estado.