Partido no poder em Moçambique convoca Comité Central para 22 a 24 de março A Comissão Política da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, convocou o Comité Central (CC) da organização para 22 a 24 de março, refere um comunicado a que a Lusa teve hoje acesso. internacional Lusa internacional/partido-no-poder-em-mocambique-convoca-comite_5e46d29fee210512b2ce6fda





A nota não indica a agenda da próxima sessão do CC, mas o encontro será o primeiro desde a vitória da Frelimo e do seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, nas eleições gerais de 15 de outubro do ano passado.

O CC é o órgão máximo de decisão do partido no poder em Moçambique, imediatamente abaixo dos congressos.