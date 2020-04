Parlamento moçambicano vota hoje Orçamento do Estado A Assembleia da República (AR) de Moçambique vai votar hoje o Plano Económico e Social (PES) e o Orçamento do Estado (OE) de 2020, documentos com metas que sofreram alterações de última hora, devido ao impacto da pandemia da covid-19. internacional Lusa internacional/parlamento-mocambicano-vota-hoje-orcamento-do_5e97e22e0a939509c120715c





O PES e o OE serão aprovados sem dificuldades, por força da maioria qualificada de 184 deputados - dos 250 do parlamento - que a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, detém na AR.

No debate que se seguiu à apresentação dos dois instrumentos pelo executivo, na quarta-feira, os deputados da Frelimo apelaram à aprovação do PES e do OE, sinalizando o que vai ser o sentido de voto do grupo parlamentar da maioria.