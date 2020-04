Parlamento moçambicano ratifica nomeação de responsáveis de tribunais superiores

A Assembleia da República (AR) de Moçambique ratificou hoje a nomeação da nova presidente do Tribunal Administrativo (TA) de Moçambique, Lúcia do Amaral, e do vice-presidente do Tribunal Supremo (TS), João Beirão, ambos para mandatos de cinco anos cada.

