Parlamento angolano avalia renovação do estado de emergência A Assembleia Nacional de Angola vai apreciar na quinta-feira um pedido do Presidente da República, João Lourenço, sobre a possibilidade de renovação do estado de emergência. internacional Lusa internacional/parlamento-angolano-avalia-renovacao-do_5e8de96023994a197a2bd18d





Segundo uma nota do gabinete de comunicação e imagem do parlamento angolano este é o ponto único da 3.ª reunião plenária extraordinária do parlamento.

No âmbito das medidas preventivas de prevenção e combate à covid-19, a Assembleia Nacional adiou por tempo indeterminado as reuniões plenárias ordinárias.

Angola entra hoje no 13.º dia do estado de emergência, de 15 dias prorrogáveis, medida decretada pelo Presidente angolano, João Lourenço, em 27 de março passado, como forma de conter a propagação do novo coronavírus, e que se prolonga até às 23:59 de dia 11 de abril.

O estado de emergência obriga a observar uma série de medidas que incluem restrições à circulação de pessoas, encerramento de escolas, igrejas, museus e outras instituições, bem como restaurantes e estabelecimentos de venda de produtos não-alimentares, limitação dos horários dos mercados, redução do limite de passageiros nos transportes públicos, proibição de competições desportivas, cultos religiosos e aglomerados de pessoas, etc.

Angola anunciou na terça-feira o seu 17.º caso positivo de infeção com o novo coronavírus, registando-se duas mortes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 750 mil infetados e mais de 58 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.127 óbitos em 135.586 casos confirmados até terça-feira.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África ultrapassou as 500 nas últimas horas num universo de mais de 10.500 casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

RCR // PJA

Lusa/fim