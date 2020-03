Paris revê em baixa crescimento económico para 0,1% no 1.º trimestre

França reviu hoje em baixa a estimativa de crescimento económico, devido à epidemia do novo coronavírus, para 0,1% no primeiro trimestre, menos duas décimas, e para menos de 1% no conjunto do ano.

internacional

Lusa

