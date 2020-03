Paquistão suspende voos internacionais de passageiros por duas semanas O Paquistão anunciou hoje a suspensão por duas semanas de todos os voos internacionais de passageiros com partida e chegada ao país, para tentar conter a pandemia da covid-19. internacional Lusa internacional/paquistao-suspende-voos-internacionais-de_5e76490095e8c81945161a33





"Suspendemos todas as operações de voos internacionais a partir das 20:00 de hoje [15:00 em Lisboa]. Nenhum voo internacional será autorizado a aterrar no Paquistão durante duas semanas", declarou o adjunto especial do primeiro-ministro, Moeed Yusuf, numa conferência de imprensa em Islamabad.

O governante, responsável pela pasta da segurança interna, esclareceu, contudo, que todos os voos que já estavam em rota para aquele país serão autorizados a aterrar no domingo de manhã, e que a medida não afetará diplomatas em viagem para o Paquistão, nem voos de carga.

A suspensão de voos vai "certamente criar problemas", reconheceu Moeed Yusuf, uma vez que o país esperava receber mais de 200 mil passageiros, entre os quais turistas, até ao fim do mês.

O Paquistão, onde já morreram três pessoas infetadas com o novo coronavírus, confirmou os primeiros casos em 26 de fevereiro e, neste momento, tem 524 infetados, em 4.046 testes efetuados.

O Governo paquistanês já tinha ordenado o encerramento de instituições de ensino, cancelado eventos com muitas pessoas, e fechado as fronteiras com o Irão e o Afeganistão, mas o primeiro-ministro, Imran Khan, não quis declarar estado de emergência ou decretar quarentena obrigatória.

"Pensamos que, se fecharmos as nossas cidades, as pessoas que já sofrem salvavam-se do coronavírus, mas morreriam à fome. O Paquistão não tem as condições dos Estados Unidos ou da Europa. O nosso país tem pobreza", sublinhou o primeiro-ministro.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 11.401 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 164 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos em 47.021 casos.

AMG (DYRP) // VM

Lusa/Fim