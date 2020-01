País vai precisar de apoios para resolver "problema multinacional" - PR

Moçambique vai precisar de apoio de outras organizações para acabar com os ataques armados no norte do país, porque é um problema de vários Estados, disse hoje o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

