PAICV aponta "assalto ao poder" e maioria MpD fala em "ingerência"

O PAICV, maior partido da oposição cabo-verdiana, questionou hoje o Governo e restantes "autoridades" do país sobre "o que falta" para "condenarem e repudiarem" o "assalto ao poder" na Guiné-Bissau, com a maioria, do MpD, a denunciar "ingerência".

Lusa

