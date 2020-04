Organizações moçambicanas preocupadas com comunidades afetadas por violência armada

Mais de 40 organizações da sociedade civil moçambicana manifestaram-se hoje preocupadas com a vulnerabilidade das comunidades afetadas pela violência armada no Centro e Norte do país, face à propagação do novo coronavírus.

