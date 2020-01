Orçamento de Cabo Verde para ano de eleições no parlamento até 01 de outubro O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, afirmou hoje que o Governo vai entregar ao parlamento até 01 de outubro a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, ano em que se realizam eleições legislativas e presidenciais. internacional Lusa internacional/orcamento-de-cabo-verde-para-ano-de-eleicoes-_5e0f2d8db467e01be6fc019b





A posição surge numa mensagem em que Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, agradece a "sempre habitual colaboração institucional" do Presidente da República, a propósito da promulgação de lei do Orçamento do Estado para 2020 por Jorge Carlos Fonseca.

"Nos termos da nova lei de bases do Orçamento, a proposta do Orçamento de Estado para o ano de 2021 será entregue ao parlamento, o mais tardar, até 01 de outubro de 2020", refere ainda Olavo Correia na mensagem.