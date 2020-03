Oposição parlamentar critica "passividade" das forças de defesa e segurança

A Renamo e o MDM, os dois partidos da oposição na Assembleia da República de Moçambique, condenaram hoje a "passividade" das forças de defesa e segurança face à ação de grupos armados no Norte do país, repudiando as "atrocidades".

