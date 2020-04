Operação contra Boko Haram no Lago Chade com 52 soldados e mil rebeldes mortos Uma operação militar contra o Boko Haram no Lago Chade custou a vida a 52 soldados chadianos e resultou na morte de mil membros daquele grupo extremista, segundo o porta-voz do exército chadiano. internacional Lusa internacional/operacao-contra-boko-haram-no-lago-chade-com-_5e8f517e216cee31ad9dbc4d





Iniciada a 31 de março, o exército chadiano concluiu na quarta-feira esta operação, expulsando os jihadistas do seu território e encontra-se "nas profundezas do território do Níger e da Nigéria, à espera que as suas tropas assumam" nesta região fronteiriça, assegurou à agência France-Presse o coronel Azem Bermendoa Agouna, porta-voz do exército chadiano.

"Mil terroristas foram mortos, 50 pirogas motorizadas foram destruídas", afirmou.

Esta é a primeira avaliação numérica da Operação "Wrath of Bohoma" ("Ira de Bohoma") lançada pelo Presidente do Chade, Idriss Déby, após a morte de cerca de 100 soldados chadianos num ataque à base de Boko Haram, em 23 de março.

Após este ataque, considerado um dos mais mortíferos da história do exército chadiano, o Presidente Déby decidiu liderar as operações.

No sábado, afirmou na televisão nacional que já não havia "um único jihadista em toda a região da ilha", referindo-se à constelação de ilhotas espalhadas pelo Lago Chade, uma vasta extensão de água pantanosa que se está a tornar cada vez mais seca.

Desde há vários meses que, a partir de alguns desses ilhéus, o grupo Boko Haram intensificou os seus ataques contra os quatro países em torno do lago: Chade, Nigéria, Níger e Camarões.

Estes quatro países têm organizado a sua luta contra o grupo jihadista nascido na Nigéria em 2015 dentro da Força Multinacional Mista (MMF), mas o Chade, que liderou a sua resposta fora deste quadro, não escondeu as suas frustrações após o ataque à base de Bohoma.

