ONU congratula-se com tom usado por Trump e pede que se evitem mais confrontos

As Nações Unidas reagiram às declarações de hoje do Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre os ataques do Irão a bases militares no Iraque que albergam soldados dos EUA congratulando-se com o tom usado.

internacional

Lusa

internacional/onu-congratula-se-com-tom-usado-por-trump-e_5e16346919454c1c0d301c24