ONG diz que OE moçambicano ignora impacto da pandemia nas famílias e empresas O Centro para o Desenvolvimento e Democracia (CDD), organização não-governamental moçambicana, considera que a proposta de Orçamento do Estado (OE) ignorou o impacto do novo coronavírus nas famílias e empresas de Moçambique.





"O CDD defende que as propostas de Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) para 2020 devem ser devolvidas ao Governo porque não refletem os desafios do país, num contexto da pandemia de covid-19 e dos ataques armados em Cabo Delgado", lê-se num comunicado hoje distribuído.

O parlamento moçambicano vota hoje as propostas do OE e do PES, primeiros instrumentos de governação económica do quinquénio 2020-2024.