Obras na central de energia elétrica no sul de Moçambique arrancam em junho de 2020 A construção de uma central de energia elétrica de 20 megawatt no Município da Macia, na província de Gaza, sul de Moçambique, arranca em junho de 2020, anunciou o responsável pelo empreendimento.





"O projeto encontra-se na fase de desenvolvimento, que inclui os estudos de viabilidade técnica e financeira e angariou, junto de parceiros, pouco mais de 43 milhões de dólares [38 milhões de euros]", disse Pedro Chamba, presidente do Conselho de Administração da Nyiky Group, citado hoje pelo diário Notícias.

As obras do projeto, no qual já se faz o estudo ambiental, têm como objetivo a diversificação de fontes para a produção de energia elétrica e eletrificação do país com energias renováveis, aumentar o número da população com acesso à energia e criação de mais

A fase que se segue será a assinatura de contratos, com enfoque para a componente financeira e arranque das obras, numa área de 40 hectares de terra, e num projeto que se espera que sirva de modelo-piloto, na medida em que a gestão estará na responsabilidade de um privado.

Estima-se que 32% de pessoas tenham acesso à rede elétrica em Moçambique, país com cerca de 28 milhões de habitantes, segundo o último censo populacional (2017).

