O ano do novo Presidente da Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau começa o ano de 2020 com o anúncio dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais e a saber quem vai ser o futuro Presidente, terminando um ciclo eleitoral que começou em março com as legislativas.

