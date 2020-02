Número de turistas em São Tomé e Príncipe aumentou 4,5% em 2019 Pelo menos 34.900 turistas visitaram São Tomé e Príncipe em 2019, o que representa um aumento de 4,5 por cento comparativamente a 2018, anunciou hoje a ministra do Turismo. internacional Lusa internacional/numero-de-turistas-em-sao-tome-e-principe_5e3ea3eeab112512a5ae4976





"No ano de 2019, o país atingiu um total de 34.900 visitantes, valor que demonstra claramente a dinâmica da atividade turística", disse a ministra do Turismo, Cultura, Comércio e Indústria, Graça Lavres.

A governante sublinhou que o turismo "tem vindo a crescer de forma gradual nos últimos anos", facto que tem merecido a atenção do Governo pela "importância e o contributo deste setor na economia do país, na melhoria da qualidade da oferta turística e no domínio da promoção do destino".