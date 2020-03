Número de mortos na China ultrapassa os 2.900 O número de mortos na China continental devido ao coronavírus Covid-19 subiu hoje em 42, elevando o total para 2.912, com o país a registar 202 novos casos de infeção, fixando o total em 80.026. internacional Lusa internacional/numero-de-mortos-na-china-ultrapassa-os-2-900_5e5c78f2c6ba7712d5af1485





Segundo os dados atualizados pela Comissão Nacional de Saúde da China, até à meia-noite de hoje (16:00 de quarta-feira em Lisboa), todos os 42 mortos foram registados na província de Hubei, epicentro da epidemia.

Hubei, onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, com entradas e saídas bloqueadas, numa medida que afeta quase 60 milhões de pessoas, regista, no total, mais de 67.100 casos e 2.803 mortos.

Das últimas 42 mortes em Hubei, 32 ocorreram em Wuhan, capital da província e de onde o vírus é originário.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou ainda que mais 2.837 pessoas receberam alta, após terem superado a doença, nas últimas 24 horas.

No total, 44.462 pessoas já receberam alta na China após superarem a doença.

Nas últimas 24 horas, surgiram no país asiático 715 novos casos suspeitos, de pessoas que tiveram contacto próximo com os infetados.

A prioridade do Governo chinês é agora "proteger contra a importação" de infeções oriundas de outros países, após vários dias consecutivos em que se registaram mais casos novos de Covid-19 fora da China do que dentro do país.

Além dos mortos na China continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong, Taiwan e Estados Unidos da América.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

