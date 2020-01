Novo ministro da Defesa de Moçambique pede trabalho de equipa para garantir paz O novo ministro da Defesa moçambicano, Jaime Bessa Neto, pediu hoje trabalho de equipa às forças armadas para garantir paz e tranquilidade no país, numa altura em que há focos de violência armada no Centro e Norte de Moçambique. internacional Lusa internacional/novo-ministro-da-defesa-de-mocambique-pede_5e2729d4ecd6251278679001





"O trabalho de equipa é a única forma de alcançar os nossos objetivos. Nós acreditamos que saberemos melhor usar os quadros do setor da Defesa para garantir que esta preocupação nacional alcance resultados", referiu Jaime Bessa Neto, citado em comunicado.

O governante encara como prioritário "garantir a paz e tranquilidade dos moçambicanos", lê-se no documento, que detalha as palavras de Jaime Bessa Neto durante a passagem de pastas realizada na segunda-feira, no Ministério da Defesa, com o ministro cessante, o major general na reserva, Atanásio Salvador Mtumuke.