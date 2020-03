Novo ataque de mísseis contra base com militares norte-americanos no Iraque Um ataque de mísseis atingiu pela segunda vez esta semana a base militar Taji, no Iraque, que alberga as tropas da coligação liderada pelos Estados Unidos, afirmaram duas fontes iraquianas, citadas pela agência norte-americana AP. internacional Lusa internacional/novo-ataque-de-misseis-contra-base-com_5e6cadd4fed2021973ab4687





As fontes, que falaram sob condição de anonimato, em linha com os regulamentos, acrescentaram que não há para já conhecimento de vítimas, segundo as.

Mais de 12 mísseis terra-terra caíram no perímetro interno da base, tendo alguns atingido os aquartelamentos da coligação e outros numa pista usada pelas forças iraquianas.

O primeiro ataque contra a base de Taji, na passada quarta-feira, desencadeou a retaliação dos Estados Unidos que atacou na sexta-feira o que fontes norte-americanas disseram serem sobretudo depósitos de armas pertencentes ao Kataib Hezbollah, a milícia que Washington acredita ter conduzidos a ação.

A retaliação norte-americana terá provocado seis mortes, entre as quais um civil, alegaram as Forças Armadas iraquianas.

No ataque de quarta-feira morreram dois militares norte-americanos, sendo depois do ataque em dezembro de 2019, também com mísseis terra-terra a uma base iraquiana, o mais mortífero para o contingente dos estados Unidos estacionado no Iraque.

AH // EL

Lusa/Fim